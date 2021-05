Auto: Garage Italia di Lapo Elkann entra nella blockchain

TORINO, 14 MAG - Garage Italia, l'hub creativo fondato da Lapo Elkann, specializzato in progetti di personalizzazione e restomod, fa il suo ingresso nella blockchain. Al momento dell'acquisto di una vettura o di una personalizzazione realizzata da Garage Italia, il cliente riceverà anche una sua versione digitale 'tokenizzata'. Per un'azienda dall'approccio fortemente digitale e cross-mediale come Garage Italia - si legge in una nota - il passaggio agli Nft è avvenuto in maniera naturale e quasi spontanea, spostando il focus dalla vettura fisica verso il suo corrispettivo digitale. I token unici e non fungibili rappresentano una certificazione della creatività della personalizzazione e servono a validare l'autenticità e l'unicità del progetto creativo. "La creatività, l'unicità e l'originalità sono da sempre asset fondamentali per Garage Italia. Questo approccio alla tecnologia blockchain è perfettamente in linea con il suo Dna di recettore di nuove tendenze e sono orgoglioso di portare questa innovazione tecnologica nel settore automotive", commenta Lapo Elkann, fondatore e creative chairman di Garage Italia. (ANSA).