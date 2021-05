Borsa: Europa ottimista su ripresa economica, Milano +0,4%

MILANO, 14 MAG - Borse europee in positivo nell'ultima seduta della settimana, in scia con la chiusura di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sui mercati prevale l'ottimismo sulla ripresa economica dopo i timori sull'inflazione negli Stati Uniti. Gli investitori guardano con interesse al calo delle materie prime con la forte flessione del prezzo del minerale di ferro (-6,4%), il rame (-1%), il nichel (-2,7%) e l'alluminio (-1,1%). In rialzo l'oro a 1.833 dollari l'oncia (+1,1%) e il greggio Wti a 64,37 dollari al barile mentre il Brent è a 67,58 dollari al barile. L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,5%. Avanzano Madrid (+0,9%), Parigi (+0,7%), Londra (+0,6%), Francoforte (+0,5%) e Milano (+0,4%). I mercati sono spinti dal rialzo della gran parte dei comparti azionari. Il settore dell'auto e le utility crescono dello 0,7%, le banche dello 0,9% e l'informatica dello 0,6%. A Piazza Affari corre Prysmian (+3%), dopo la trimestrale. Bene anche Interpump e Banco Bpm (+2,9%), Mediaset (+1,5%), Nexi (+1,3%) e Tim (+1,2%). Scivola Inwit (-2%). In calo Diasorin (-1,4%), Pirelli (-0,9%) e Atlantia e Unipol (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco sale a 121 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta all'1,08%. (ANSA).