Borsa: Milano (+0,4%) prositiva, sprint di Banco Bpm

MILANO, 14 MAG - La Borsa di Milano (+0,4%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari sprint di Banco Bpm (+3%) con gli analisti che alzano il prezzo obiettivo dell'istituto di credito dopo i solidi risultati del primo trimestre. Lo spread tra Btp e Bund tedesco sale a 119 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,06%. In cima al listino principale si mettono in mostra Prysmian (+2,9%), dopo la trimestrale, e Azimut (+2,5%). In luce anche Interpump (+2%), con i risultati dei primi tre mesi dell'anno, Tim (+1,3%) e Nexi (+1,2%). Bene le banche con Unicredit (+1,1%), Bper (+0,9%), Intesa (+0,4%) e Mps (+0,2%). Migliora Unipol (-0,1%) rispetto all'avvio di seduta e dopo i risultati del primo trimestre. In rosso Diasorin (-1,2%), Atlantia e Pirelli (-0,7%) Scivola Inwit (-2%). (ANSA).