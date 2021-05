Borsa: Milano riduce rialzo, corrono Banco Bpm e Prysmian

MILANO, 14 MAG - La Borsa di Milano (+0,2%), riduce il rialzo iniziale ma resta in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corrono Banco Bpm (+3,4%) e Prysmian (+2,2%), quest'ultima dopo la trimestrale con un utile triplicato. Lo spread tra Btp e Bund tedesco sale a 118 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,067%. Andamento positivo anche per Azimut (+2,2%), Tim e Nexi (+1,3%). Frena Unipol (-1,9%), nonostante il balzo dell'utile del primo trimestre. Male anche Atlantia (-1,9%), dopo la trimestrale con una perdita di 67 milioni. In rialzo le banche con Bper (+0,7%), Unicredit (+0,6%), Intesa e Mps (+0,4%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio con Eni (-0,2%), Saipem (+0,3%) e Tenaris (+0,35%). (ANSA).