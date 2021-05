Borsa: Europa apre in rialzo, rallentano materie prime

MILANO, 14 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo, in scia con Wall Street. Tra gli investitori tornano i segnali positivi sulla ripresa economica lasciandosi alle spalle i timori per l'inflazione negli Stati Uniti. I mercati tirano un sospiro di sollievo mentre rallenta la corsa dei prezzi delle materie prime. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve ripresa a 1,2115 a Londra. Aprono in rialzo Parigi (+0,76%), Francoforte (+0,67%), Londra (+0,70%) e Madrid (+0,78%). (ANSA).