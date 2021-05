Borsa: a Milano pesano banche, gira in rialzo Pirelli

MILANO, 13 MAG - Il panic selling che ha colpito le Borse in Asia e in Europa si va alleggerendo ma il calo dei titoli bancari e assicurativi prosegue. Finiscono tra i peggiori Intesa Sanpaolo (-2,14%), Unicredit (-1,9%), Generali (-1,26%) mentre girano in rialzo una manciata di titoli tra cui Mediobanca (+0,12%). Risale Pirelli (+0,4%) che ieri ha consegnato una trimestrale migliore delle attese, bene Stm (+0,5%), Recordati (+0,39%) e Diasorin (+1,4%). Fuori dal listino principale Tod's sale del 2,76% dopo i conti. (ANSA).