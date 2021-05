Borsa: Milano apre in calo -1%

MILANO, 13 MAG - Non basta la tornata di trimestrali positive e sopra le attese degli analisti né il rialzo del rating di alcuni istituti da parte di Moody's per rincuorare Piazza Affari. Il listino di Milano apre la seduta in calo dell'1,1% a 24.170 punti. Solo Diasorin si mantiene in parità (+0,04%) nel paniere delle 40 maggiori società. Maglia nera per Tenaris (-3%), seguita da Banca Generali (-2,77%), Cnh (-2,2%) e Unicredit (-1,94%). (ANSA).