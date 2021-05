Borsa: l'Europa apre in ordine sparso

MILANO, 12 MAG - Apertura in ordine sparso per le principali Borse europee. La peggiore è Parigi (-0,12%) a 6.259 punti, mentre sono in positivo Francoforte (+0,16%) a 15.144 punti e, nei primi minuti di contrattazione, Londra (+0,31%) a 6.969 punti. (ANSA).