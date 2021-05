Aspi: utile trimestre scende a 49 milioni, traffico -10%

MILANO, 11 MAG - Nel primo trimestre dell'anno il gruppo Autostrade per l'Italia ha registrato un utile di 49 milioni, in calo di 19 milioni rispetto al primo trimestre del 2020. Gli investimenti operativi sono stati pari a 165 milioni, in aumento di 60 milioni rispetto al primo trimestre 2020 "in relazione anche al piano di ammodernamento della rete", scrive la società, che evidenzia un traffico sulla rete del gruppo in contrazione del 10,6% rispetto al primo trimestre 2020 (-29,1% rispetto al medesimo periodo del 2019). Il volume delle manutenzioni è stato di 237 milioni "in linea con il piano industriale". (ANSA).