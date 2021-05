Borsa: Europa in ulteriore calo, Francoforte -2,3%

MILANO, 11 MAG - Ulteriore calo per le principali Borse europee a fine mattina: la peggiore è Francoforte (-2,3%), seguita da Londra (-2,2%), Parigi (-2%) e Madrid (-1,3%). Su livelli analoghi Milano (-1,9%), con lo spread in lieve discesa sotto 114 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,96%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde oltre il 2%, sotto il peso di informatica e industria, seguendo il tonfo dei mercati asiatici, dopo il calo del Nasdaq alla vigilia. Sono negativi i future a Wall Street, in attesa dell'apertura dei mercati Usa. (ANSA).