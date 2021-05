Borsa: Asia in ordine sparso, sprint dei metalli, Tokyo +0,55%

MILANO, 10 MAG - Borse in ordine sparso nella prima seduta della settimana in Asia e Pacifico, con la stagione delle trimestrali ancora in corso. Bene Tokyo (+0,55%), Seul (+1,75%) e Sidney (+1,3%), fiacche Taiwan (-0,29%) e Shanghai (-0,16%), quest'ultima ancora aperta insieme a Hong Kong (-0,25%) e Mumbai (+0,72%). Positivi i futures sull'Europa, contrastati invece quelli Usa. In arrivo la fiducia degli investitori nell'Ue (Sentix), atteso l'intervento del presidente della Fed di Chicago Charles Evans mentre in Piazza Affari sono in programma le trimestrali di Brembo, Bps, Gima, FieraMilano e Risanamento e stacca la cedola Webuild. Passo in avanti del greggio (Wti +0,76% a 65,38 euro) e balzo dei metalli, con il ferro (+10% a 1.326 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+5,99% a 6.012 dollari la tonnellata) sui massimi a seguito della domanda cinese. In evidenza sulla piazza di Sidney gli estrattivo-minerari Fortescue (+7,92%), Rio Tinto (+4,59%), Oz Minerals (+4,47%), Northern Star (+4,23%) e Bhp (+3,11%). Effetto conti su Panasonic (+1,69%) a Tokyo, dove Yamaha ha guadagnato oltre il 2%. (ANSA).