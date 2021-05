Londra stima un rimbalzo record post Covid del 7,25%

LONDRA, 06 MAG - La Bank of England stima una crescita record del Pil britannico a fine 2021 del 7,25%, picco assoluto dall'epoca della Seconda Guerra mondiale, confermando le previsioni sulla portata del rimbalzo post Covid dell'economia del Regno Unito già indicate da vari organismi privati tra il 6,8 e il 7,8%. L'annuncio coincide con quello della decisione della banca centrale, adottata oggi, di lasciare per ora invariato il tasso d'interesse nel Paese al minimo storico fisso da tempo allo 0,1%. (ANSA).