Borsa: Milano debole (+0,1%) come Europa, Tim -6%

MILANO, 06 MAG - La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue debole, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari scivola Tim (-6%), con le vicende della Rete Unica nell'ambito del Pnrr. Toniche le banche con i risultati positivi delle trimestrali. Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 112 punti base rispetto all'avvio di giornata. Il rendimento del decennale italiano si attesta allo 0,89%. Tra gli istituti di credito è in forte rialzo Unicredit (+5,3%), dopo i conti dei primi tre mesi migliori rispetto alle attese. Bene anche Bper (+2%), Banco Bpm (+2,4%) e Intesa (+0,8%) mentre Mps (-0,38%) è in calo. Corre Cnh (+3%) mentre è poco mossa Stellantis (+0,08%). Piatta anche Recordati (-0,09%), dopo i risultati con utile e ricavi in calo. Seduta in calo per Stm (-2,3%), con la crisi dei microchip, e Amplifon (-2,4%). Male anche Ferrari (-2,2%), Diasorin (-2%), Saipem e Pirelli (-1,1%). (ANSA).