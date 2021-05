Estate: ricerca, due famiglie su tre in vacanza Italia

MILANO, 06 MAG - Due famiglie italiane su tre fra quelle che potranno andare in vacanza sceglieranno di trascorrerle in Italia e vi dedicheranno circa 12 giorni, spendendo in media 1.400 euro. Lo afferma un'indagine di Euler Hermes, società del gruppo Allianz, svolta in collaborazione con Format Research, che ha analizzato la previsione di spesa della famiglie italiane per la prossima estate. Secondo la ricerca, i single investiranno circa 800 euro, partendo da soli o con amici. Per i viaggi all'estero la spesa delle famiglie salirà a circa 1.700 euro, mentre, quella dei single sarà attorno ai 1.000 euro ma i giorni, in media, si ridurranno a otto. Grazie alla campagna vaccinale, gli italiani che dovrebbero andare in vacanza nel 2021 sono oltre il 70% del totale, circa 42 milioni. Come destinazione, secondo la ricerca Euler Hermes-Format Research, prima per preferenza è la Puglia. (ANSA).