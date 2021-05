Rete Unica: Colao, obiettivo banda larga a tutti, faremo gare

ROMA, 06 MAG - "Credo che il ruolo giusto della politica sia quello di pensare agli interessi dei cittadini", quindi a portare la banda larga a loro e "secondo di farlo in maniera equilibrata. Le questioni societarie le devono valutare le società e l'antitrust". Lo afferma Vittorio Colao, ministro dell'Innovazione Tecnologica, in un webinar de Il Messaggero. "Il nostro obiettivo è politico e di paese - sottolinea - non di assetti societari" e quindi puntare a "qualsiasi situazione adatta a dare la banda larga a tutti, lo faremo con le gare" che metteranno operatori in concorrenza. (ANSA).