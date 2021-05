Borsa:Europa in rialzo con le trimestrali, toniche le banche

MILANO, 06 MAG - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo sull'onda dei risultati delle trimestrali che mostrano un rimbalzo degli utili delle società. I listini sono sostenuti dall'andamento delle utility ( +0,7%) e dalle banche (+0,6%). Gli investitori guardano al bollettino economico della Bce e attendono le decisioni della Bank of England. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,2031 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cresce dello 0,2%. In Parigi e Francoforte (+0,5%), Londra (+0,2%) e Madrid (+0,4%). Tra le banche si mette in mostra Societé Generale (+5%), dopo i risultati positivi dei primi tre mesi dell'anno. Bene anche Banco Santander (+1,3%) e Hsbc (+0,8%). Tra le utility sono in crescita Engie (+1,1%) e Veolia (+0,7%). In positivo il settore dell'energia (+0,4%), con l'andamento del prezzo del petrolio. In calo il settore dell'informatica (-0,5%), con l'allarme sui microchip. In calo anche il comparto della farmaceutica (-0,1%). (ANSA).