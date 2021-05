Borsa: Europa apre in rialzo, attesa per Bce e BoE

MILANO, 06 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo, in scia con Wall Street, con gli investitori che guardano ai risultati delle trimestrali. I mercati attendono il bollettino economico della Bce e le decisioni che arriveranno dalla Bank of England. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da coronavirus e la campagna di vaccinazione. In positivo Londra (+0,27%), Francoforte (+0,19%), Parigi (+0,15%) e Madrid (+0,17%). (ANSA).