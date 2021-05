Covid: Bei, da Fondo paneuropeo 12 miliardi in 6 mesi

MILANO, 05 MAG - Il Fondo paneuropeo di garanzia (FEG), lo strumento sostenuto dagli Stati membri e gestito dal gruppo BEI (BEI e FEI) per far fronte alla crisi causata dalla pandemia da Covid-19 nei suoi primi 6 mesi ha approvate operazioni per circa 12 miliardi a sostegno di 94 miliardi di investimenti di imprese ed enti locali di tutta la Unione europea: nel complesso, quasi la metá del target del fondo. Lo si legge in una nota che fa il bilancio dei primi 6 mesi di attività. (ANSA).