Borsa: bene Milano (+1,7%) con Europa dopo Wall street

MILANO, 05 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente in accelerazione dopo l'avvio di Wall street: Amsterdam in aumento del 2% è al momento la migliore tra le Borse principali, con Francoforte in crescita dell'1,9%. Molto bene anche Milano che sale dell'1,7%, seguita da Madrid in aumento dell'1,4%, con Londra e Parigi che crescono dell'1,2%. Gli operatori sembrano guardare soprattutto ai prezzi delle produzione industriale della zona euro a marzo in aumento e al Pmi in rialzo ad aprile, con gli indici dei singoli Paesi che per i servizi sono in calo in Italia, Francia e Germania, ma non in Spagna. Oltre ai dati macro, l'attenzione resta anche sull'evoluzione della pandemia da Covid 19, con l'attesa per l'allentamento delle restrizioni in molti Paesi grazie all'avanzare delle vaccinazioni. In Piazza Affari, in particolare, sempre notevole la corsa di Stellantis dopo i conti, che ha toccato anche il 6%, con Cnh in aumento del 4,5%. Bene Tenaris (3,5%) anche sulla tenuta del prezzo del petrolio, in linea con il listino generale Intesa (+1,6%) dopo la trimestrale, mentre nel listino principale il titolo più debole è quello di Tim in calo di un punto percentuale. (ANSA).