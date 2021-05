Borsa: Milano avanza (+1,5%) con l'industria, bene le banche

MILANO, 05 MAG - Continua la seduta con la tendenza al rialzo Piazza Affari (+1,5%), in linea con le principali Borse europee, con l'indice Pmi dell'Eurozona in rialzo ad aprile e quello italiano in calo per i servizi, come in Francia e in Germania e al contrario della Spagna. Continua a correre Cnh (+3,2%) in attesa dei conti e la segue Stellantis (+2,7%), forte della trimestrale diffusa di prima mattina. Tra le banche, con lo spread a 110 punti, spicca Fineco (+2,8%) e vanno bene Unicredit (+1,5%) alla vigilia dei conti e Intesa (+1,%) che li aspetta in giornata. Petroliferi in rialzo, iniziando da Tenaris (+2,8%), ma anche Eni (+1,3%), mentre stenta Saipem (-0,1%), nonostante il greggio in rialzo (wti +1,3%) a 66,5 dollari al barile e in attesa delle scorte settimanali di greggio secondo l'Eia. Tra i farmaceutici rimbalza dopo le perdite dei giorni precedenti Diasorin (+3%). Nell'industria bene Buzzi (+2,9%), Prysmian (+1,5%) e Atlantia (+1,4%), con il fascicolo Aspi sempre aperto, e tra i semiconduttori Stm (+1,4%). In Forma Campari (+1,2%) il giorno dopo i conti. In rosso Tim (-0,6%), Italgas (-0,4%) dopo i conti) e piatta Pirelli (-0,07%). tra i titoli a minore capitalizzazione continua per il secondo giorno la corsa di As Roma (+14,7%), dopo la notizia dell'arrivo di Josè Mourinho come allenatore. (ANSA).