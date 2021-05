Italgas: utile trimestre supera 81 milioni, ricavi +1,9%

MILANO, 05 MAG - Italgas ha chiuso i primi 3 mesi dell'anno con ricavi in crescita dell'1,9% a 333,3 milioni di euro. In rialzo del 3,3% a 234,4 milioni il margine operativo lordo e del 5,2% a 129,9 milioni l'utile operativo. E' salito invece del 7,8% a 81,2 milioni il risultato netto rettificato, dopo investimenti tecnici in crescita dello 0,5% a 206,7 milioni. Italgas opera in 1.888 comuni con 7,8 milioni di contatori attivi e una rete di distribuzione di oltre 73.300 Km. Si tratta, secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo, di risultati che "dimostrano la solidità del business e delle azioni messe in campo in termini di sviluppo ed efficienza, nonostante un contesto di mercato eccezionalmente difficile". Nel trimestre Italgas ha posato circa 203 km di nuove condotte, di cui 40 km in Sardegna dove l'attività di costruzione delle reti di distribuzione è proseguita raggiungendo circa 850 km complessivi su un totale da realizzare di circa 1.100 km. E' "prossimo alla conclusione" il piano di sostituzione dei contatori tradizionali con apparecchi 'intelligenti' 'smart meter, che è parte di un "più ampio progetto di trasformazione digitale" dell'intera rete. (ANSA).