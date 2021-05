Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia

MILANO, 05 MAG - Azioni asiatiche in altalena nella seduta di metà settimana, tra rally dei materiali, guadagno per la finanza e perdite per il settore tecnologico, mentre restano chiusi per festività Giappone e Cina, a cui si aggiunge la Corea del Sud. A contrattazioni ancora aperte in rosso Hong Kong (-0,4%) e Taiwan (-0,5%), mentre sono in positivo l'Australia (+0,4%) e l'India (+0,4%). Positivi i future su Wall Street e sull'Europa, tranne che per Milano. In una nuova giornata di trimestrali, tra cui già diffusa quella di Stellantis, sono arrivo una serie di dati macroeconomici, quali il tasso di disoccupazione in Spagna, con l'indice Pmi dei servizi, atteso anche in Italia, Francia e Germania insieme agli analoghi indici compositi. Dagli Usa è la giornata degli indici Pmi composito e del terziario e degli indici Ism manifatturieri e non, insieme alle scorte settimanali di greggio secondo l'Eia. Tra le trimestrali in calendario quelle di PayPal, Uber, Deutsche Post, Intesa, Siemens, Cnh, Hugo Boss, Cementir, Italgas, Creval ed Elica. (ANSA).