Festival economia di Trento in presenza con Nobel e ministri

TRENTO, 04 MAG - Dal 3 al 6 giugno, a Trento, torna il Festival dell'economia, giunto alla sua sedicesima edizione, la seconda al tempo della pandemia. Come ha annunciato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, "stante la situazione odierna e attuale dei contagi, considerando i dati ad oggi in continua stabilizzazione e calo, vogliamo dare un messaggio di ripartenza e fiducia e puntare a un'edizione in presenza. Lo vogliamo fare - ha sottolineato Fugatti - con un protocollo ad hoc sul quale stiamo lavorando con l'Azienda sanitaria. Le modalità organizzative le decideremo in questi giorni insieme anche al sindaco di Trento, Franco Ianeselli". Tutti gli eventi saranno comunque fruibili in streaming sul sito del Festival. Quest'anno il tema sarà "Il ritorno dello Stato - Imprese, comunità, istituzioni". Tra gli ospiti annunciati stamane, nel corso della presentazione del programma svoltasi nel palazzo della Provincia, in Sala Depero, ben cinque premi Nobel per l'economia, che ragioneranno in particolare sulle questioni che la pandemia ha posto sul tappeto nell'ultimo anno. Aprirà Michael Kremer, poi Paul Milgrom, Joseph E. Stiglitz, Michael Spence e Jean Tirole. Nutrita anche la presenza istituzionale: hanno confermato la loro partecipazione il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, i ministri Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Massimo Garavaglia, Mariastella Gelmini, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini. Sarà presente anche Massimo Fedriga, presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e naturalmente il governatore Maurizio Fugatti e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. Nomi di peso ovviamente per quanto riguarda il mondo economico: interverrà, tra gli altri, Gita Gopinath, capo economista del Fondo Monetario Internazionale, poi Lucrezia Reichlin, Thomas Piketty, Luigi Zingales, Romano Prodi, Francesco Giavazzi. Tanti gli approfondimenti sul tema sanitario: tra gli appuntamenti, quello dedicato al tema dei nuovi modelli di assistenza sanitaria, che vedrà tra i relatori Ilaria Capua e Walter Ricciardi. (ANSA).