Mediaset: brinda in Borsa (+5,8%) alla pace con Vivendi

MILANO, 04 MAG - Mediaset brinda in Borsa alla pace fatta con Vivendi. L'accordo raggiunto su tutte le cause civili e il disimpegno del socio francese tracciato dall'intesa, comunicata lunedì in serata, spinge il titolo del gruppo televisivo della famiglia Berlusconi in rialzo del 5,8% a 2,84 euro a Piazza Affari. A Parigi invece Vivendi, che andrà incontro a una minusvalenza, è più cauta (+0,28% a 29,17 euro) . (ANSA).