Borsa: Asia positiva, chiusi Tokyo e listini cinesi

MILANO, 04 MAG - Seconda giornata della settimana nel complesso positiva per i listini asiatici dove alcune delle maggiori piazze finanziarie, Tokyo e le Borse cinesi, sono chiuse per festività. La debolezza dei futures Usa non impedisce a Hong Kong (+0,65%) e Seul (+0,56%) di muoversi in rialzo a seduta ancora aperta. Positiva Sidney (+0,56%) dove la Banca centrale ha lasciato i tassi cash invariati. Resta qualche timore sul ritracciamento visto alla vigilia sul Nasdaq da big così come il diffondersi del covd in molti paesi malgrado le campagne vaccinali efficaci in altri. Continuano a correre le materie prime, alcune delle quali sono ai massimi dal 2012: i future sull'oro oscillano (+0,38%) e salgono ancora quelli sull'argento (+2,3%) mentre il greggio tira il fiato dopo i recenti nuovi rialzi. (ANSA).