Oro: in ribasso a 1.787,31 dollari

ROMA, 04 MAG - L'oro apre in ribasso dello 0,31% questa mattina a quota 1.787,31 dollari l'oncia. Questa mattina sono in calo anche gli altri principali metalli: argento a quota 26,89 (-0,28%), rame a 450,80 dollari (-0,45%). In controtendenza invece il platino che sale dello 0,28% a 1.235,70 dollari l'oncia. (ANSA).