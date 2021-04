Mediaset: prese di beneficio in Borsa (-2%) dopo corsa

MILANO, 30 APR - Seduta di raffreddamento per Mediaset in Piazza Affari: il titolo del Biscione, anche in attesa di novità sull'ipotesi di accordo con Vivendi, perde il 2,7% a 2,67 euro dopo aver toccato un minimo di giornata a quota 2,65. Calmo (-0,7%) Vivendi a Parigi, un titolo che abitualmente non guarda agli sviluppi delle partecipazioni del gruppo francese in Italia. Dopo la corsa di oltre l'8% di mercoledì e del 6% di ieri, su Mediaset molto più contenuti gli scambi: a metà giornata sono passati di mano circa un milione e mezzo di 'pezzi' rispetto agli oltre 8 milioni di mercoledì e 7 milioni di ieri. (ANSA).