Borsa: Asia in calo con produzione industria Giappone

MILANO, 30 APR - Ultima seduta della settimana in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che cede lo 0,83% con la produzione industriale annuale giapponese ai minimi dal 2013 per lo stallo di numerose attività durante la pandemia del coronavirus. Vendite anche sulle Piazze cinesi con il giro di vite dell'antitrust sui tecnologici. Hong Kong perde l'1,63% , Shanghai l'1,03% tiene Shenzhen (-0,46%). Tra gli altri Seul cede lo 0,7% e Sydney lo 0,8%. Verso la flessione anche l'Europa così come i future su Wall Street. In agenda il Pil trimestrale francese e quello spagnolo, insieme all'indice dei prezzi all'importazione tedesco. In Italia la stima provvisoria degli occupati e dei disoccupati di marzo, la stima preliminare del Pil del primo trimestre e quella provvisoria sui prezzi al consumo di aprile. (ANSA).