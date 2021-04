Mediaset: chiude forte in Borsa (+6%) su ipotesi Vivendi

MILANO, 29 APR - Prosegue la corsa di Mediaset in Piazza Affari: dopo il rialzo di oltre l'8% della vigilia, il titolo del Biscione ha chiuso in aumento del 6% a 2,74 euro con un massimo di seduta a quota 2,78, superando così i massimi recenti di metà marzo. Ancora forti gli scambi, oltre i 7 milioni di pezzi passati di mano dopo gli 8 milioni della giornata precedente. Alla vigilia gli acquisti erano scattati soprattutto sui report positivi degli analisti sui conti 2020, la raccolta pubblicitaria 2021 e il cambio del clima con Vivendi, l'argomento sul quale si concentrano ora gli operatori. La trattativa per trovare un accordo con il socio francese, con il quale il braccio di ferro prosegue da cinque anni, è ripresa. E le basi, secondo fonti di mercato, sarebbero simili a quelle che nell'inverno 2019 aveva fatto arrivare le parti vicine a un'intesa, cioè la cessione da parte di Vivendi di una parte significativa del suo quasi 30% del Biscione. Secondo quanto stanno discutendo i legali dei gruppi, i francesi rimarrebbero con meno del 10% di Mediaset, che non permetterebbe di condizionare operazioni straordinarie. Complessa comunque la soluzione sia a livello di azionisti, non essendoci più fiducia tra le parti, sia a livello societario, per le cause legali ancora in corso e per l'eventuale definizione di aree di non conflitto. (ANSA).