Borsa: Europa ottimista con fiducia consumatori e future Usa

MILANO, 29 APR - Rimangono ottimiste, intorno a metà seduta le principali Borse europee, in sintonia con i future Usa e con la fiducia dei consumatori ad aprile che sale più delle previsioni. resta sullo sfondo la lotta alla pandemia da Covid 19, con la corsa ai vaccini e i numeri di contagi e di morti che preoccupano in alcuni Paesi, come in India. Ne risente l'oro (+0,5%) a 1.775 dollari l'oncia e sono in rialzo quasi tutti i metalli, che spingono i rispettivi comparti industriali. In Europa le migliori sono Londra (+0,7%) e Madrid (+0,6%), seguite da Parigi (+0,5%) e Francoforte (-0,4%), con la disoccupazione in salita in Germania. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,4%, sostenuto soprattutto dall'energia. Tra i petroliferi rally di Neste Oyj (+6,8%) coi conti e corre Equinor (+3,4%), mentre il greggio sale (wti +,4%9 a 64,7 dollari al barile. Tra i tecnologici fuori scala la performance di Nokia (+14,3%) dopo i conti, col comparto già positivo in Asia sulla scia dei grandi guadagni dei big negli States. A velocità alterne invece i semiconduttori, con decisi guadagni per Stm (+2,6%9 dopo la trimestrale e per Nordic Semiconductor (+1,3%), meno per altri, come Infineon (-0,2%). Bene le banche, con alcuni picchi, come per Standard Chartered (+7%) e Hsbc (+3,4%), con eccezioni come Natwest (-3,2%). Male le auto, in particolare Volkswagen (-2,4%) e Renault (-2,5%). (ANSA).