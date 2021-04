Borsa: Asia guadagna con tecnologici, rassicura piano Biden

MILANO, 29 APR - Guadagnano per il secondo giorno i mercai asiatici, con gli investitori rassicurati dal piano di investimenti annunciato dal presidente Usa, Joe Biden, che hanno spinto negli States il rialzo dei big dei tecnologici, come Apple e influenzano i mercati asiatici. Sicurezza viene anche dal sostanziale nulla di nuovo della riunione della Fed, che non valuta dunque al momento la possibilità di prendere in considerazione la riduzione dei sostegni economici decisi con la pandemia da Covid 19. A Tokyo salgono Nikkei (+0,2%) e Topix (+0,2%), meglio ancora Hong Kong (+0,7%) a contrattazioni ancora aperte, così come Shanghai (+0,4%) e Shenzen (+0,3%) in Cina. Piatta invece Taiwan e eccezione in calo la Corea (-0,2%), piatta Bombay (+0,06%) a mercati ancora aperti. Tra i dati macroeconomici di giornata, l'indice dei prezzi alla produzione della Spagna e la variazione del tasso di disoccupazione ad aprile in Germania, insieme all'indice dei prezzi al consumo, con la fiducia dei consumatori nell'Eurozona. (ANSA).