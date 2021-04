Borsa: Milano chiude quasi in parità, Ftse Mib -0,06%

MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano chiude la seduta quasi in parità, con l'indice Ftse Mib a 24.459 punti (-0,06%). Saipem è rimasta pesante durante tutta la seduta e ha chiuso in calo del 5% mentre sugli scudi si è portata Tenaris (+3,3%) e le banche, solleticate dall'ipotesi di un nuovo risiko, come Banco Bpm (+2,75%), Bper (+2,24%) e Unicredit (+1,37%). Fuori dal listino principale in evidenza Mediaset (+8,37%) . (ANSA).