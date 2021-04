Bankitalia e Consob a risparmiatori,rischi su criptoattività

ROMA, 28 APR - Consob e Banca d'Italia richiamano l'attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l'operatività in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate. Il richiamo, che fa seguito ad analoghe iniziative già prese in passato, si legge in una nota "si rende opportuno in attesa che venga definito un quadro regolamentare unitario in ambito europeo". (ANSA).