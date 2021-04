Borsa: Europa positiva attende Fed, Milano -0,1%

MILANO, 28 APR - Le Borse europee proseguono in positivo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. L'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arriveranno dalla Fed. Atteso anche l'intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde. Fari puntati sulla campagna di vaccinazione mentre arrivano le prime trimestrali che fanno ben sperare nella ripresa economica. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,2076 a Londra. Piatto l'indice d'area stoxx 600 con l'energia (+1%) che spinge i listini, con l'aumento del prezzo del petrolio. In rialzo Londra e Francoforte (+0,3%), Parigi (+0,5%), Madrid (+0,2%) mentre è in controtendenza Milano (-0,1%). A Piazza Affari scivola Saipem (-6%), dopo i conti del primo trimestre. Andamento negativo anche per Enel, Nexi e Stm (-1%). Vola Mediaset (+8%), dopo i conti e la raccolta pubblicitaria. Bene le banche con Bper e Banco Bpm (+2%), Unicredit (+0,4%) e Intesa (+0,3%). In rialzo anche Generali (+0,3%), in attesa delle mosse del socio Caltagirone nell'assemblea di domani. (ANSA).