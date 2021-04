Borsa: Europa apre in positivo, attesa per Fed

MILANO, 28 APR - Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo in vista delle indicazioni che arriveranno dalla Fed statunitense. Gli investitori attendono anche l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde, in una conversazione con David Rubenstein all'online Global Leaders Series of the Aspen Security Forum. Resta alta l'attenzione sull'andamento dei contagi da coronavirus e sulla campagna di vaccinazioni. Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,47%), Parigi (+0,31%), Londra (+0,36%) e Madrid (+0,32%). (ANSA).