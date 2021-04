Oro: in calo a 1.722 dollari in Asia

ROMA, 28 APR - L'oro estende le perdite in attesa della Fed, che oggi comunicherà le proprie decisioni di politica monetaria. Il metallo prezioso viene scambiato in Asia a 1.772 dollari l'oncia , in calo dello 0,3%. Rallenta il palladio (-0,3%), che ieri ha toccato un nuovo record; in calo anche argento e platino. (ANSA).