Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,31%)

TOKYO, 28 APR - La Borsa di Tokyo comincia la seduta col segno meno, dopo la chiusura mista degli indici azionari statunitensi e in attesa dei dati sui consumi in Giappone previsti in mattinata. Il Nikkei segna una flessione dello 0,31% a quota 28,901.11, con una contrazione di 90 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro a un livello di 108,70, e a 131,40 sulla moneta unica. (ANSA).