Borsa: Asia in negativo con timori Covid, Europa verso calo

MILANO, 27 APR - Borse di Asia e Pacifico in flessione con gli investitori che considerano i rischi crescenti che derivano dall'incremento dei casi di covid nell'area. Tokyo cede lo 0,46% mentre la Boj ha lascato i tassi d'interesse invariati ha rivisto al ribasso le stime (dal +0,5% al +0,1%) sull'inflazione per l'anno e migliorato invece quelle sul PIl (dal +3,9% al +4%) Deboli anche le Piazze cinesi (Shanghai -0,08%, Shenzhen -0,18%,) con le autorità che stanno indagando sul gigante della consegna di cibo Meituan per sospette pratiche monopolistiche. Cali poi per Sydney (-0,17%) Seul (-0,07%). Negativi anche i future sull'Europa mentre sono positivi quelli su Wall Street. Tra i macro attesi l'Istat diffonde i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese di aprile e i dati sul commercio estero extra-Ue di marzo. Dagli Usa la fiducia dei consumatori ad aprile. (ANSA).