Mediaset: assemblea per sede legale in Olanda

MILANO, 26 APR - Mediaset intende trasferire la sede legale in Olanda, il Paese nel quale voleva far sorgere la nuova Mfe. Lo ha deciso il Cda odierno, con un'assemblea straordinaria convocata per il prossimo 23 giugno. Il Consiglio di amministrazione del Biscione ha stabilito all'unanimità che "sia fondamentale per la strategia del Gruppo accedere a un ecosistema, con un modello di Governance ispirato ai migliori standard internazionali e in linea con quello adottato da Mediaset fino a oggi" che potrà generare benefici per gli azionisti, spiega il gruppo televisivo in un comunicato emesso per i conti 2020. La data dell'assemblea è la stessa di quella già convocata per approvare il bilancio e varare il nuovo Cda del gruppo. La nuova sede legale è stata individuata ad Amsterdam "da realizzarsi mediante l'adozione da parte della società della forma giuridica di una 'naamloze vennootschap' regolata dal diritto olandese, e l'adozione di un nuovo statuto conforme al diritto olandese". A seguito del trasferimento, le azioni della società rimarranno quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. In Italia rimarrà anche la sede effettiva nonché la residenza fiscale, con un trasferimento che "avverrà senza soluzione di continuità dei rapporti giuridici in essere", specifica Mediaset. (ANSA).