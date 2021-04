Ex Ilva: Dimastromatteo nuovo direttore stabilimento Taranto

BARI, 26 APR - Vincenzo Dimastromatteo, ex Arvedi (già direttore di produzione della Ferriera di Servola-Trieste) assume da oggi l'incarico di direttore dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto, alle dirette dipendenze del Ceo Lucia Morselli e del coordinamento tecnico dell'ingegner Adolfo Buffo. Dimastromatteo (che ha lavorato in Ilva durante la gestione dei Riva) subentra a Loris Pascucci che a sua volta assume l'incarico di direttore degli Investimenti Speciali per lo stabilimento di Taranto, alle dirette dipendenze del Ceo Lucia Morselli. L'ordine di servizio è firmato dal direttore delle Risorse Umane di Acciaierie d'Italia, Arturo Ferrucci. (ANSA).