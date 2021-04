Ex Ilva: Dimastromatteo nuovo direttore dello stabilimento Taranto

TARANTO - Torna alla base l’ingegner Vincenzo Dimastromatteo, ex Arvedi, in Ilva sotto la gestione dei Riva: da ieri è il nuovo direttore dello stabilimento siderurgico. Subentra a Loris Pascucci che assume l’incarico di direttore degli Investimenti Speciali. Intanto lo Spesal Asl ha disposto il fermo del reparto CCO2 (Colata Continua). Lo rende noto l'Usb, spiegando che in seguito ai controlli avvenuti dopo l'incendio che si è verificato nell'impianto il giorno di Pasquetta, gli ispettori hanno «scoperto che ArcelorMittal aveva, senza seguire l’iter previsto in questi casi, sostituito la lingottiera (macchina all’interno della quale l’acciaio liquido viene trasformato in bramme). In merito a questo intervento, l’azienda, che pochi giorni dopo il fatto ha sospeso un dipendente, non ha fornito alcuna documentazione». Da qui la «decisione dello Spesal - osserva il coordinatore provinciale Usb Francesco Rizzo - di non dare parere favorevole per il prosieguo dell’attività dell’impianto. Viene così a cadere l’accusa formulata da parte di ArcelorMittal nei confronti del lavoratore, additato come presunto responsabile dell’incendio». Secondo il sindacalista, «ArcelorMittal invece di ammettere l’accaduto e comportarsi di conseguenza, ha pensato bene di fermare l’impianto e mettere tutti i dipendenti del reparto in cassa integrazione» in attesa di ottemperare alla prescrizione dello Spesal.