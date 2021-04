Philips: utile trimestre stabile a 40mln, +9% vendite

ROMA, 26 APR - Il gruppo Philips chiude il primo trimestre con un utile netto stabile a 40 milioni di euro e una crescita delle vendite del 9% a 3,8 miliardi. Lo si legge in una nota che ricorda come i risultati non includano quelli della divisione Domestic Appliance ceduta al fondo Hillhouse Capital. Nonostante l'incertezza del Covid, il gruppo si attende una crescita delle vendite annue fra il 3 e il 5%. Nel trimestre l'azienda ha inoltre accantonato, a scopo precauzionale, 250 milioni di euro a causa di difetti in un componente utilizzato in alcuni prodotti medicali di terapia respiratoria e del sonno. (ANSA).