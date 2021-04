Bitcoin: scende sotto 50.000 dlr con ipotesi maxitasse Usa

ROMA, 23 APR - Settima seduta in ribasso in otto giorni per il Bitcoin, scivolato sotto i 50.000 dollari dopo l'ipotesi di un drastico aumento delle tasse sulle plusvalenze dei redditi alti ventilata dall'amministrazione Biden. La moneta virtuale ha perso il 5,8% scendendo a circa 48.596 dollari. JPMorgan e Tallbacken Capital Advisors LLC avevano recentemente avvertito su un potenziale ulteriore ribasso della criptovaluta, dopo il record di 64.870 dollari toccato il 14 aprile. (ANSA).