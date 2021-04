Giornata Terra: Saipem conferma l'impegno per la transizione

MILANO, 22 APR - Saipem conferma il proprio impegno per la transizione energetica in occasione della Giornata mondiale della Terra. Lo si legge in un post pubblicato su Linkedin in cui il Gruppo sottolinea il proprio "supporto" offerto ai clienti per "individuare i migliori approcci e soluzioni tecnologiche low carbon oltre a definire il percorso verso la decarbonizzazione, individuando rischi e opportunità legati al clima e a far leva sulle nostre capacità, competenze e asset altamente tecnologici distintivi". Indicando il "fattore E" di 'earth' (terra), 'environment' (ambiente) ed 'extraordinary' (straordinario), Saipem sostiene che "da sempre" fa parte del proprio Dna, a indicare "un modo responsabile per fare il nostro business e per contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta". "Sempre un passo avanti - conclude Saipem - sempre straordinari". (ANSA).