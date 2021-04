Messina, 400 miliardi a imprese e famiglie a supporto Pnrr

MILANO, 22 APR - "Per continuare a giocare il ruolo a sostegno dell'economia reale e di accelerazione della crescita e, al contempo, per proporsi quale grande soggetto istituzionale a supporto dell'attuazione del Recovery Plan, Intesa Sanpaolo intende mettere a disposizione nell'orizzonte del Pnrr oltre 400 miliardi di erogazioni a medio-lungo termine". Lo ha detto Carlo Messina, concludendo la presentazione del rapporto sui distretti industriali. "Circa 120 miliardi - ha aggiunto - per Imprese con fatturato fino a 350 milioni. Circa 150 miliardi a Imprese con fatturato superiore a 350 milioni e oltre 140 miliardi a privati". (ANSA).