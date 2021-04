Clima:Cingolani,potremmo fare di più ma alcune misure letali

ROMA, 22 APR - Potremmo fare molto di più per essere verdi ma dobbiamo fare attenzione perché alcune misure potrebbero essere "letali" per le categorie più colpite dalla crisi. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani su Sky tg24 parla degli interventi per la lotta contro i cambiamenti climatici, su cui - dice - serve il "giusto equilibrio tra diverse istanze"; anche perché "la sostenibilità" è una conquista che deve essere "graduale" e "ragionevole". La sostenibilità va conquistata con passaggi successivi, ragionevoli e in alcuni casi anche reversibili - osserva Cingolani - nel post Covid, con la società in ginocchio e in grande difficoltà a partire dalla nostra, potremmo fare molto di più per essere verdi ma alcune misure rischiano di essere definitivamente letali per le fasce sociali che hanno sofferto moltissimo". "Dobbiamo essere prudenti - dice - nelle misure che possono caricare troppo" sulle categorie più colpite dalla crisi. "Se l'economia si rimetterà in moto - rileva - allora potremo investire di più", ed "essere anche più drastici". (ANSA).