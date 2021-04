Borsa: Asia rialza la testa, corre Tokyo (+2,38%)

MILANO, 22 APR - Tornano a salire le principale borse asiatiche dopo due sedute in ribasso sulla scia del rally dei listini amercani con gli investitori attenti alle stime sugli utili aziendali in una economia in recupero. Si è messa in luce Tokyo (+2,38%) mentre Hong Kong, che guadagna lo 0,43% (a seduta ancora aperta) e l'Australia (in chiusura +0,83%) segnano rialzo più timidi. Più volatili le borse cinesi. Deboli i segnali che arrivano dai futures americani mentre sono positivi quelli europei preannuncianodo un avvio postivo sui listini del Vecchio Continente. Qui in giornata l'attenzione è sulla Bce che dovrebbe lasciare i tassi invariati e confermare il programma pndemico di acquisto di titoli, e alla successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. (ANSA).