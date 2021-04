Alitalia: Leogrande, marchio vale sui 150 milioni

ROMA, 20 APR - "Il valore del marchio Alitalia si aggira sui 150 milioni di euro". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, auspicando che possa rimanere "operativo sul ramo aviation, conservare il valore in quanto è un bene strumentale, essenziale per l'esercizio di questa impresa". (ANSA).