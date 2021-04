Borsa:Europa prosegue in calo dopo Waall Street,Milano -1,6%

MILANO, 20 APR - Le Borse europee proseguono in netto calo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street con i nuovi timori legati al Covid e molti Paesi che fanno i conti con la recrudescenza della pandemia. Nel Vecchio continente pesano le banche (-1,8%), l'energia (-1,2%), le utility e le tlc (-1,1%). L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,2%. In rosso Madrid (-2%), Milano (-1,6%), Parigi (-1,4%), Londra (-1,1%) e Francoforte (-0,9%). A Piazza Affari pensano le banche con Banco Bpm (-4,2%), Unicredit (-4%), Bper (-3,9%), Intesa e Mps (-2%). In rosso anche le squadre di calcio con Juventus (-4,2%) e Roma (-0,6%). Scivola Mediaset (-4,8%), dopo la decisione del tribunale di Milano sulla vicenda Vivendi. Male anche l'energia con Saipem (-2,5%), Eni (-1,5%). In controtendenza Amplifon (+1,1%), Diasorin (+1%) e Recordati (+0,7%). (ANSA).