Borsa: Milano in parità (+0,05%), giù Cnh, rally Juventus

MILANO, 19 APR - Piazza Affari si mantiene in equilibrio dopo un avvio in calo frazionale. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 24.755 punti frenato da Stellantis (-4,57% a 12,72 euro) nella prima seduta di borsa dopo la rottura con le trattative con i cinesi di Faw per la cessione di Iveco. In controtendenza Stellantis (+1,33%) sull'onda lunga dei dati sulle vendite di auto in Europa. Acquisti su Diasorin (+1,21%), terna (+1,07%) e Atlantia (+0,88%). Lo spread a 100,3 punti non agevola i bancari Banco Bpm (-1,47%), Unicredit (-0,55%) e Intesa (-0,37%), tiene invece Bper (+0,34%). Sprint di Juventus (+5,76%), debole la Roma (-1,4%) e cauta la Lazio (+0,7%) dopo l'annuncio della nascita della Superlega. (ANSA).